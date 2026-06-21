Росія вдарила балістикою по Одесі: загинула людина, горіла територія підприємства

Російські війська увечері 21 червня атакували Одеський район. Внаслідок атаки балістики є жертва та пошкодження об'єктів на одному з підприємств.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Які наслідки обстрілу?

Увечері жителі Одеси почули вибух. Згодом стало відомо, що російські війська завдали удару ракетою "Іскандер" по території сільськогосподарського підприємства.

За попередніми даними місцевої влади, внаслідок обстрілу одна людина загинула та ще троє постраждали.

Внаслідок атаки сталося займання автотехніки та паливних ємностей. Зруйновано складське приміщення,

– заявили в ОВА.

Наразі уточнюється інформація щодо кількості поранених та наслідків удару. На місці атаки працюють усі екстрені служби.

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Нагадаємо, увечері неділі росіяни тероризували Харків ударними безпілотниками. Один з дронів влучив у багатоповерхівку на рівні 12-го поверху. Про постраждалих не повідомлялось.

А через нічну атаку по Рівненщині у Сарненському районі були знеструмлення. Енергетики працювали над тим, щоб повернути світло у домівки жителів.