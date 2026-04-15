Росіяни атакували Одесу: горять квартири у житловій дев'ятиповерхівці
- Російські війська атакували Одесу, безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок, пошкодивши квартири на 5, 6 та 7 поверхах.
- На місці події працюють рятувальники, а інформація щодо постраждалих уточнюється.
Ворожі війська надвечір 15 квітня завдали удару по Одесі. Безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку.
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Дивіться також Над Україною – "Шахеди", росіяни підняли "Тушки", є пускові маневри: що відомо про тривогу
Що відомо про атаку на Одесу?
О 18:55 Лисак повідомив про наслідки атаки на місто. За його словами, ворожі цілі влучили у житловий дев'ятиповерховий будинок. За декілька хвилин до вибухів, о 18:24 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух безпілотника з північного заходу у напрямку Одеси.
Пізніше очільник Одеської ОДА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок удару безпілотника у житловому будинку пошкоджено квартири на 5, 6 та 7 поверхах. Спалахнула пожежа.
На місці події вже працюють рятувальники та екстрені служби.
Інформація щодо постраждалих уточнюється,
– додав очільник МВА.
Де ще сьогодні гриміли вибухи?
Ввечері 15 квітня вибухи чули і у Черкасах. На місто летіли безпілотники.
Дещо раніше під час повітряної тривоги та загрози атаки БпЛА гриміли вибухи у Вінницькій області.
Вранці 15 квітня російські війська атакували Дніпро ударними дронами. Місцеві чули звуки роботи ППО.