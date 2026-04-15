Укр Рус
Одеса Вибухи в Одесі Росіяни атакували Одесу: горять квартири у житловій дев'ятиповерхівці
15 квітня, 18:57
2
Оновлено - 19:26, 15 квітня

Росіяни атакували Одесу: горять квартири у житловій дев'ятиповерхівці

Діана Подзігун
Основні тези
  • Російські війська атакували Одесу, безпілотник влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок, пошкодивши квартири на 5, 6 та 7 поверхах.
  • На місці події працюють рятувальники, а інформація щодо постраждалих уточнюється.

Ворожі війська надвечір 15 квітня завдали удару по Одесі. Безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Що відомо про атаку на Одесу?

О 18:55 Лисак повідомив про наслідки атаки на місто. За його словами, ворожі цілі влучили у житловий дев'ятиповерховий будинок. За декілька хвилин до вибухів, о 18:24 Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух безпілотника з північного заходу у напрямку Одеси.

Пізніше очільник Одеської ОДА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок удару безпілотника у житловому будинку пошкоджено квартири на 5, 6 та 7 поверхах. Спалахнула пожежа.

На місці події вже працюють рятувальники та екстрені служби.

Інформація щодо постраждалих уточнюється,
– додав очільник МВА.

Де ще сьогодні гриміли вибухи?

  • Ввечері 15 квітня вибухи чули і у Черкасах. На місто летіли безпілотники.

  • Дещо раніше під час повітряної тривоги та загрози атаки БпЛА гриміли вибухи у Вінницькій області.

  • Вранці 15 квітня російські війська атакували Дніпро ударними дронами. Місцеві чули звуки роботи ППО.