Росіяни атакували Одесу ракетами: в місті прогриміли вибухи
- 2 квітня в Одесі пролунали вибухи через ракетний удар російських окупантів.
- Офіційної інформації про наслідки поки немає.
У четвер, 2 квітня, в Одесі пролунали вибухи. Відомо, що окупанти завдали удару по місту ракетою.
У місті двічі пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.
Дивіться також "Шахед" вдарив біля багатоповерхівки у Харкові: є постраждалі
Що відомо про атаку на місто?
Повітряна тривога в Одеській області пролунала о 14:40, адже для частини регіонів оголосили загрозу застосування ракетного озброєння. Згодом, Повітряні сили додали уточнену інформацію, що на місто летить ракета.
Місцеві жителі почули вибухи внаслідок ворожої атаки о 14:42. Після цього, моніторингові канали повідомили, що на місто рухається ще одна ворожа ціль, а пізніше знову вибухи.
Наразі офіційної інформації про можливі наслідки атаки немає. Загроза для регіону триває до відбою.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Нагадаємо, що у ніч на 2 березня окупанти вже завдавали удару по Одещині. Росія знову атакувала портову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, але, на щастя, ніхто не постраждав. Окрім портів, пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки у Чорноморську, зокрема фасади та балкони.
Які регіони нещодавно потрапили під російський обстріл?
Ворог продовжує терор Харкова. 2 квітня місто атакували "Шахеди". Відомо, що ворожий дрон влучив біля житлового будинку в місті. На жаль, є постраждалі.
Відомо, що у ніч на 2 квітня Росія атакувала Україну 172 ударними дронами, з яких близько 120 були "Шахедами". Оборонці неба змогли знищити 147 безпілотників, проте, зафіксовано влучання 22 дронів на 12 локаціях.
Під атакою також була й Дніпропетровська область. Окупанти здійснили понад 10 атак на 3 райони Дніпропетровської області. Гатили безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, двоє поранені, серед них 12-річний хлопчик у стані середньої тяжкості.
Увечері 1 квітня ворог атакував Полтаву ударними безпілотниками. Відомо, що постраждали 6 людей, включаючи дітей. Російський дрон пошкодив приватні домоволодіння та господарську будівлю.