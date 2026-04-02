Росіяни атакували Одесу ракетами: в місті прогриміли вибухи

У четвер, 2 квітня, в Одесі пролунали вибухи. Відомо, що окупанти завдали удару по місту ракетою.

У місті двічі пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про атаку на місто?

Повітряна тривога в Одеській області пролунала о 14:40, адже для частини регіонів оголосили загрозу застосування ракетного озброєння. Згодом, Повітряні сили додали уточнену інформацію, що на місто летить ракета.

Місцеві жителі почули вибухи внаслідок ворожої атаки о 14:42. Після цього, моніторингові канали повідомили, що на місто рухається ще одна ворожа ціль, а пізніше знову вибухи.

Наразі офіційної інформації про можливі наслідки атаки немає. Загроза для регіону триває до відбою.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, що у ніч на 2 березня окупанти вже завдавали удару по Одещині. Росія знову атакувала портову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, але, на щастя, ніхто не постраждав. Окрім портів, пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки у Чорноморську, зокрема фасади та балкони.

