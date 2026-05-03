Росіяни тероризували Одещину: били по будинках і портовій інфраструктурі, є загиблі
- Російська армія атакувала Одеську область, внаслідок чого загинуло двоє людей і п'ятеро постраждали.
- Безпілотники влучили в три житлових будинки та пошкодили портову інфраструктуру, пожежі ліквідовано.
Російська армія вночі 3 травня знову атакувала Одеську область. Під ударом опинилася цивільна та портова інфраструктура, є загиблі та постраждалі.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Які наслідки атаки по Одеській області вночі 3 травня?
Олег Кіпер зазначив, що ворог продовжує завдавати ударів по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини. Станом на 08:26 3 травня відомо, що двоє людей загинуло, ще 5 – постраждало.
В Одеському районі зафіксовано влучання ворожих безпілотників у три житлових будинки, ще два пошкоджено. Також ушкоджено споруди та обладнання портової інфраструктури,
– написав посадовець.
За словами начальника Одеської обласної військової адміністрації, пожежі, що виникли, наразі ліквідували рятувальники.
Наслідки російської атаки по Одеській області 3 травня / Фото з телеграм-каналу Олега Кіпера
"Всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російської армії проти цивільного населення Одещини", – запевнив Кіпер.
Коли росіяни атакували Одесу та область раніше ще?
Російські дрони гатили по Одесі вночі 1 травня. У місті було поранено двох людей та пошкоджено багатоповерхові будинки, психологічну допомогу отримали 25 людей, серед яких 2 дітей.
Різні райони Одеси армія країни-агресорки також атакувала вночі 30 квітня. Внаслідок російського терору постраждали 20 людей, зокрема підліток 17 років і громадяни до 70 років. Також були масштабні пожежі у багатоповерхових будинках.
Російські війська атакували Одещину й вночі 29 квітня, зокрема під удар потрапив Ізмаїльський район, де постраждала районна лікарня. Через пожежі у житловому секторі постраждали двоє людей.