3 травня, 08:30
Оновлено - 08:53, 3 травня

Росіяни тероризували Одещину: били по будинках і портовій інфраструктурі, є загиблі

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Російська армія атакувала Одеську область, внаслідок чого загинуло двоє людей і п'ятеро постраждали.
  • Безпілотники влучили в три житлових будинки та пошкодили портову інфраструктуру, пожежі ліквідовано.

Російська армія вночі 3 травня знову атакувала Одеську область. Під ударом опинилася цивільна та портова інфраструктура, є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки атаки по Одеській області вночі 3 травня?

Олег Кіпер зазначив, що ворог продовжує завдавати ударів по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини. Станом на 08:26 3 травня відомо, що двоє людей загинуло, ще 5 – постраждало

В Одеському районі зафіксовано влучання ворожих безпілотників у три житлових будинки, ще два пошкоджено. Також ушкоджено споруди та обладнання портової інфраструктури, 
– написав посадовець.

За словами начальника Одеської обласної військової адміністрації, пожежі, що виникли, наразі ліквідували рятувальники. 

Наслідки російської атаки по Одеській області 3 травня / Фото з телеграм-каналу Олега Кіпера

 

"Всі відповідні служби працюють над усуненням наслідків. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини російської армії проти цивільного населення Одещини", – запевнив Кіпер.

Коли росіяни атакували Одесу та область раніше ще?

  • Російські дрони гатили по Одесі вночі 1 травня. У місті було поранено двох людей та пошкоджено багатоповерхові будинки, психологічну допомогу отримали 25 людей, серед яких 2 дітей. 

  • Різні райони Одеси армія країни-агресорки також атакувала вночі 30 квітня. Внаслідок російського терору постраждали 20 людей, зокрема підліток 17 років і громадяни до 70 років. Також були масштабні пожежі у багатоповерхових будинках.

  • Російські війська атакували Одещину й вночі 29 квітня, зокрема під удар потрапив Ізмаїльський район, де постраждала районна лікарня. Через пожежі у житловому секторі постраждали двоє людей.

