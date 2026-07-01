Росіяни вдарили балістикою по Одещині: є жертви та багато постраждалих

Трагедія трапилася на Одещині. Окупанти вдарили по області ракетами, внаслідок чого є загиблі і поранені.

Ворожа атака сталася вдень. Ворог вдарив по Одещині балістикою. Про це розповів голова ОВА Олег Кіпер.

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Які наслідки ракетної атаки на Одещину?

Наразі відомо про 2 загиблих та 15 постраждалих. 11 людям знадобилася госпіталізація.

Також є пошкодження на території одного з підприємств, внаслідок чого виникла пожежа, яку вже ліквідували.

У коментарі Суспільному речниця обласної прокуратури Інна Верба уточнила, що окупанти вдарили двома балістичними ракетами по об'єктах цивільної інфраструктури Одеського району.

49-річний чоловік загинув на місці, 68-річний – в реанімації. У важкому стані в лікарні перебувають ще двоє чоловіків 30 та 35 років.

Нагадаємо, що близько 12:48 на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики з півдня.

О 12:50 Повітряні сили повідомили, що швидкісна ціль летить у напрямку Маяків. Пізніше з'явилася інформація про вибухи в Одеському районі.

Зверніть увагу! Маяки – це село в Одеському районі, розташоване на відстані 37 – 40 кілометрів від Одеси.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 липня загарбники випустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М", керовану авіаційну ракету Х-59, а також 151 ударний безпілотник. Захисники знешкодили ракету Х-59 та 130 ворожих дронів.

Росіяни атакували БпЛА 5 АЗС у Дніпрі, Петриківській та Слобожанській громадах. Загинула 43-річна жінка. Ще троє поранених.

Також під ударом дронів опинився будівельний супермаркет у Снігурівці на Миколаївщині. Виникла масштабна пожежа на площі 5000 квадратних метрів.