Также выступили с докладами руководители ГСЧС, СБУ и Нацполиции области. Они заявили, что сейчас ситуация полностью контролируемая, поэтому нет повода для переживаний.

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Увеличится количество проверок

Председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий отметил, что режим чрезвычайного положения принципиально отличается от военного. Мол, это мера, которая нужна для превентивного реагирования на возможные изменения. То есть, чтобы не допустить осложнения ситуации.

Для обычных граждан фактически ничего не изменится. Разве что увеличится количество проверок на дорогах, больше будет контроля на улицах, у государственных, специальных и инфраструктурных объектов,

– сказал чиновник.

Руководители полиции и СБУ заверили, что полностью контролируют ситуацию в области и Одессе. Кроме этого, они тоже добавили, что усиление режима позволит лишь сохранить стабильность.

Что сказал мэр Одессы

Геннадий Труханов отметил, что пока никаких изменений нет. "Город работает в штатном режиме", – подчеркнул мэр. Он добавил, что работает весь транспорт, школы и детские сады. Мол, городские власти не планируют закрывать или как-то ограничивать доступ к ним.

Рассказали о подготовке теробороны

Руководитель ОГА рассказал, что 122 бригада теробороны уже укомплектована на 60%. На территории области уже выделяют 3 дополнительных помещения для дислокации служащих.

Кроме этого, подробнее рассказали и о патрулях. К ним полиция будет привлекать и гражданские формирования. В частности, речь идет о работниках Муниципальной стражи.

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Главное о возможном введении чрезвычайного положения в Украине

Из-за усиления агрессии России хотят ввести комендантский час и чрезвычайное положение. С соответствующим обращением СНБО уже обратилась в Раду.

Чрезвычайное положение хотят ввести по всей территории Украины. Однако это не распространяется на Донецкую и Луганскую области.

После введения комендантского часа людям могут запретить находиться на улицах без специальных пропусков в определенное время.

Если лицо будет находиться в не назначенное время на улице, его имеют право задержать, проверить документы и узнать причину нарушения правил.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы в любой момент дать отпор врагу. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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