Також виступили з доповідями керівники ДСНС, СБУ та Нацполіції області. Вони заявили, що наразі ситуація повністю контрольована, тому немає приводу для переживань.

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Збільшиться кількість перевірок

Голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький зауважив, що режим надзвичайного стану принципово відрізняється від воєнного. Мовляв, це захід, який потрібний для превентивного реагування на можливі зміни. Тобто, щоб не допустити ускладнення ситуації.

Для звичайних громадян фактично нічого не зміниться. Хіба що збільшиться кількість перевірок на дорогах, більше буде контролю на вулицях, біля державних, спеціальних та інфраструктурних об'єктів,

– сказав посадовець.

Керівники поліції та СБУ запевнили, що повністю контролюють ситуацію в області та Одесі. Окрім цього, вони теж додали, що посилення режиму дозволить лише зберегти стабільність.

Що сказав мер Одеси

Геннадій Труханов зауважив, що наразі жодних змін немає. "Місто працює у штатному режимі", – наголосив мер. Він додав, що працює весь транспорт, школи й дитячі садки. Мовляв, міська влада не планує закривати чи якось обмежувати доступ до них.

Розповіли про підготовку тероборони

Керівник ОДА розповів, що 122 бригада тероборони вже укомплектована на 60%. На території області вже виділяють 3 додаткових приміщення для дислокації службовців.

Окрім цього, детальніше розповіли й про патрулі. До них поліція залучатиме й цивільні формування. Зокрема, мовиться про працівників Муніципальної варти.

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Брифінг керівництва Одеси та Одеської області: дивіться відео

Головне про можливе введення надзвичайного стану в Україні

Через посилення агресії Росії хочуть ввести комендантську годину та надзвичайний стан. З відповідним зверненням РНБО вже звернулася до Ради.

Надзвичайний стан хочуть запровадити по всій території України. Проте це не поширюється на Донецьку та Луганську області.

Важливо! Збройні сили України готові будь-якої миті дати відсіч ворогу. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

РНБО просить Раду ввести НС по всій Україні: дивіться відео