В Одессе авто жестко сбило 11-летнего школьника на велосипеде: какое состояние пострадавшего
Источник:Полиция Одесской области
На улице Успенской в Одессе произошла жесткая авария. Там легковушка с пожилым мужчиной за рулем сбила 11-летнего мальчика на велосипеде.
Впоследствии школьника госпитализировали с многочисленными травмами. Это произошло 6 ноября и правоохранители сразу начали устанавливать обстоятельства.
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Выезжал со двора дома
Следователи установили, что за рулем автомобиля Toyota был 73-летний мужчина. Он в момент столкновения выезжал со двора многоэтажки.
Телеграм УСІ сообщил, что у школьника было сразу несколько серьезных травм. У него диагностировали:
- черепно-мозговую травму;
- сотрясение головного мозга;
- закрытый перелом предплечья.
Другая жесткая авария недавно
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