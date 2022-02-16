В Одессе сообщили о заминировании аэропорта и ряда судов
Источник:"Новости.LIVE Odesa"
Неизвестные "заминировали" здания нескольких судов в Одессе. Впоследствии стало известно о "заложенной взрывчатке" в Международном аэропорту "Одесса".
По информации Малиновского райсуда Одессы, утром 16 февраля ведомство получило уведомление о заминировании. Об этом сообщили на официальной странице суда.
К теме Неизвестные сообщили о "заминировании" всего Киева
Заминирование судов
Из-за "заминирования" Малиновский райсуд временно приостановил работу. Работников и посетителей эвакуировали.
По информации "Новости. Live Odesa", в городе сообщили также о заминировании Киевского и Приморского районных судов. На местах работают спасатели, кинологи, медики и взрывотехническая служба.
Людей из всех построек эвакуируют. Территории проверяются на предмет заложения взрывоопасных предметов или веществ.
Заминирование аэропорта
Одесские журналисты также отметили, что 16 февраля поступило сообщение о заминировании Международного аэропорта "Одесса".
Аэродром работает в штатном режиме. Паники на месте нет, идет проверка. Пассажиров запускают на рейсы через старый терминал.
Что происходит в Одессе после сообщений о заминировании: смотрите видео
Инструмент агрессии России
Уже более 2 месяцев в Украине ежедневно сообщают о заминировании разных зданий – школ, судов, аэропортов, вокзалов, больниц. Во всех вариантах информация не подтвердилась.
Заминирование в Украине / Инфографика 24 канала
По версии спецслужб, массовые письма и звонки поступают в основном из России и временно оккупированных территорий. Таким образом, российская агентура ведет гибридную войну и пытается усилить панику в обществе.