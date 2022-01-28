Планировал теракт в Одессе: Служба безопасности Украины разоблачила российского агента

Работники СБУ предотвратили возможный теракт в Одессе. Его хотел совершить агент военной разведки России.

Правоохранители внимательно следили за российским агентом. Ранее его разоблачили на вербовке подельников для будущих преступлений.

По теме Попросил помощи у спецслужб России: СБУ задержала псевдоминера Горного колледжа

Российский террорист в Одессе

В Службе безопасности собрали доказательства причастности агента ФСБ к преступлениям в Украине. Известно, что россиянин планировал совершить теракты в Одессе.

При прослушивании телефонных разговоров агента российской разведки обнаружили, что мужчина уже нашел исполнителя для своих планов. Среди прочего, вражеские военные планировали следующее:

повредить памятник Героям Небесной Сотни в Одессе;

поджечь офисы волонтеров, которые помогают украинским защитникам в зоне ООС;

организовать сотрудничество с российской разведкой;

научить диверсантов стрелять из гранатомета;

устроить серию терактов в Одессе, в частности, на территории воинской части.

Российский разведчик уже задержан. Ему сообщили о подозрении в организации террористического акта.

СБУ предотвратила террористический акт, который планировал совершить россиянин: смотрите видео

Новость дополняется…