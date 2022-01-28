Планировал теракт в Одессе: Служба безопасности Украины разоблачила российского агента

28 января 2022 , 11:18
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Источник:

СБУ

Работники СБУ предотвратили возможный теракт в Одессе. Его хотел совершить агент военной разведки России.

Правоохранители внимательно следили за российским агентом. Ранее его разоблачили на вербовке подельников для будущих преступлений.

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Российский террорист в Одессе

В Службе безопасности собрали доказательства причастности агента ФСБ к преступлениям в Украине. Известно, что россиянин планировал совершить теракты в Одессе.

При прослушивании телефонных разговоров агента российской разведки обнаружили, что мужчина уже нашел исполнителя для своих планов. Среди прочего, вражеские военные планировали следующее:

  • повредить памятник Героям Небесной Сотни в Одессе;
  • поджечь офисы волонтеров, которые помогают украинским защитникам в зоне ООС;
  • организовать сотрудничество с российской разведкой;
  • научить диверсантов стрелять из гранатомета;
  • устроить серию терактов в Одессе, в частности, на территории воинской части.

Российский разведчик уже задержан. Ему сообщили о подозрении в организации террористического акта.

СБУ предотвратила террористический акт, который планировал совершить россиянин: смотрите видео

 

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Автор: Євгенія Пласконь