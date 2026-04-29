Под удар попала больница: оккупанты цинично ударили по Одесской области

В ночь на среду, 29 апреля, российские войска в очередной раз атаковали Одесщину. В частности, под вражеским ударом оказалась территория Измаильского района.

Об этом сообщает оперативный штаб Измаильской РГА.

Какие последствия ночного удара по Одесской области?

Как информируют местные власти, ночью под удар попали объекты инфраструктуры в Измаиле. В результате атаки там зафиксировали повреждение, в частности, пострадало здание районной больницы.

По данным Измаильской РГА, В настоящее время службы работают над ликвидацией последствий и фиксацией разрушений.

Впоследствии о последствиях обстрела также рассказали в ГСЧС Украины. Чрезвычайники сообщили, что из-за обстрелов вспыхнули пожары в жилых домах, хозяйственной постройке и гараже – спасатели их оперативно ликвидировали. Поврежден также грузовой автомобиль.

Из-за пожаров в жилом секторе пострадали два человека.

Кроме этого, ночью было разрушено приемное отделение больницы, там возник пожар. Указывается, что пациентов и персонал уже эвакуировали в другое медицинское учреждение.

Спасатели показали последствия ночного обстрела / Фото: ГСЧС Одесщины

В ГСЧС добавили, что в результате атаки также был поврежден фасад и остекление в многоэтажном жилом доме, без последующего возгорания.

Загорелся камыш из-за обломков, упавшие на территории Дунайского биосферного заповедника,

– сообщили спасатели.

Ночью 29 апреля россияне били по Одесской области / Фото: Измаильская РГА

Напомним, воздушная тревога в Измаильском районе Одесской области продолжалась с 00:43 до 02:37. В это время мониторинговые каналы неоднократно сообщали о группах вражеских "Шахедов", которые двигаются в направлении региона со стороны моря.

