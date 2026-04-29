Под удар попала больница: оккупанты цинично ударили по Одесской области
- Российские войска атаковали Одесскую ночью, в частности Измаильский район, где пострадала районная больница.
- В результате обстрела есть пострадавшие, а службы работают над ликвидацией последствий и фиксацией разрушений.
В ночь на среду, 29 апреля, российские войска в очередной раз атаковали Одесщину. В частности, под вражеским ударом оказалась территория Измаильского района.
Об этом сообщает оперативный штаб Измаильской РГА.
Читайте также Харьков под ударом, в небе над Украиной– снова "Шахеды": где сейчас есть угроза атаки
Какие последствия ночного удара по Одесской области?
Как информируют местные власти, ночью под удар попали объекты инфраструктуры в Измаиле. В результате атаки там зафиксировали повреждение, в частности, пострадало здание районной больницы.
По данным Измаильской РГА, В настоящее время службы работают над ликвидацией последствий и фиксацией разрушений.
Впоследствии о последствиях обстрела также рассказали в ГСЧС Украины. Чрезвычайники сообщили, что из-за обстрелов вспыхнули пожары в жилых домах, хозяйственной постройке и гараже – спасатели их оперативно ликвидировали. Поврежден также грузовой автомобиль.
Из-за пожаров в жилом секторе пострадали два человека.
Кроме этого, ночью было разрушено приемное отделение больницы, там возник пожар. Указывается, что пациентов и персонал уже эвакуировали в другое медицинское учреждение.
Спасатели показали последствия ночного обстрела / Фото: ГСЧС Одесщины
В ГСЧС добавили, что в результате атаки также был поврежден фасад и остекление в многоэтажном жилом доме, без последующего возгорания.
Загорелся камыш из-за обломков, упавшие на территории Дунайского биосферного заповедника,
– сообщили спасатели.
Ночью 29 апреля россияне били по Одесской области / Фото: Измаильская РГА
Напомним, воздушная тревога в Измаильском районе Одесской области продолжалась с 00:43 до 02:37. В это время мониторинговые каналы неоднократно сообщали о группах вражеских "Шахедов", которые двигаются в направлении региона со стороны моря.
Под ударом оказались и другие регионы: что известно?
В ночь на 29 апреля российские войска обстреляли Сумскую область, под ударами оказались объекты Шосткинского общества. По данным местных властей, атаки были направлены по жилой застройке, где проживают гражданские. Для ударов оккупанты применили беспилотники и дроны. В результате обстрелов в жилищном секторе возникли масштабные пожары.
Вражеской атаки испытал и Харьков, дроны заходили на город по нескольким направлениям. В результате ударов пострадал один человек – он получил ранение стеклом.
В разных районах города также зафиксировано повреждение инфраструктуры: в Основянском районе пострадали остекление садового центра, два автобуса и легковой автомобиль, в Слободском– возникло возгорание деревьев, в Немышлянском– повреждены окна и крыши 25 частных домов.