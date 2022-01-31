Пугал воров: в Одесской области мужчина повесил муляжи гранат на электроопоры

В Одесской области на столбах заметили предметы – очень похожие на гранаты. Полиция выяснила, что это муляжи, развешенные местным хозяином.

Странный инцидент произошел в Белгороде-Днестровском. Странные предметы заметили на электроопорах на территории частной усадьбы.

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Обманки развесил сам владелец

К стражам порядка обратился местный житель, которого обеспокоили подозрительные предметы на столбах. Полицейские выяснили, что идея развесить муляжи принадлежит самому хозяину двора.

Таким образом, мужчина хотел уберечь свое имущество от воров. Он установил на электроопорах камеры наблюдения. К ним, чтобы не украли, он примотал муляжи гранат. Обманки изобретательный житель Одесской области приобрел на рынке.

Данные об инциденте зарегистрированы в журнале единого учета Белгород-Днестровского районного отдела полиции. Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.

Мужчина повесил муляжи гранат на столбы / Фото Нацполиции

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