Дивний інцидент стався у Білгород-Дністровському. Дивні предмети помітили на електроопорах на території приватної садиби.
Раніше Планував теракт в Одесі: Служба безпеки України викрила російського агента
Обманки розвісив сам господар
До правоохоронців звернувся місцевий житель, якого занепокоїли підозрілі предмети на стовпах. Поліцейські з'ясували ідея розвісити муляжі належить самому господарю подвір'я.
Таким чином чоловік хотів вберегти своє майно від злодіїв. Він встановив на електроопорах камери спостереження. До них, аби не вкрали, він примотав муляжі гранат. Обманки винахідливий житель Одещини придбав на ринку.
Чоловік повісив муляжі гранат на стовпи / Фото Нацполіції
Останні резонансні події в Одесі: коротко
- В Одесі автомобіль врізався в опору рекламного щита. Жертвами аварії стали 2 людей.
- 28 січня в Одесі стався обвал будинку. Загинула одна людина, ще кілька осіб постраждали.
- Ввечері 27 січня в центрі міста спалахнула пам'ятка архітектури, вогонь гасили 17 пожежних машин.
- 24 січня невідомі "замінували" одеський аеропорт.