Дивний інцидент стався у Білгород-Дністровському. Дивні предмети помітили на електроопорах на території приватної садиби.

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Обманки розвісив сам господар

До правоохоронців звернувся місцевий житель, якого занепокоїли підозрілі предмети на стовпах. Поліцейські з'ясували ідея розвісити муляжі належить самому господарю подвір'я.

Таким чином чоловік хотів вберегти своє майно від злодіїв. Він встановив на електроопорах камери спостереження. До них, аби не вкрали, він примотав муляжі гранат. Обманки винахідливий житель Одещини придбав на ринку.

Зверніть увагу! Дані про інцидент зареєстрували у журналі єдиного обліку Білгород-Дністровського районного відділу поліції. Правоохоронці встановлюють повні обставини події та вирішують питання про її кваліфікацію.

Чоловік повісив муляжі гранат на стовпи / Фото Нацполіції

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