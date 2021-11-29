Разбитые авто разлетелись в стороны: в Одесской области произошло смертельное ДТП

На трассе "Одесса – Николаев" 29 ноября произошла жуткая авария. Там столкнулись 2 легковушки и это привело к трагическим последствиям.

Пока известно только об одном погибшем. Также один человек сильно пострадал. Это произошло на 29 километре трассы.

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Врезался и прижал к отбойнику

Автомобили "ВАЗ-2104" и "ВАЗ-2106" столкнулись недалеко от села Иваново. Также они зацепили третью легковушку, которая ехала рядом. Пока неизвестно, какие именно травмы получил пострадавший.

На видео с места заметно, что автомобили сильно повредились и разлетелись в разные стороны. Один из них врезался в отбойник, а другой частично прижал его.

Место, где столкнулись автомобили: смотрите видео

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