Разбитые авто разлетелись в стороны: в Одесской области произошло смертельное ДТП

29 ноября 2021 , 16:40
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Источник:

телеграм "Новости Одесса"

На трассе "Одесса – Николаев" 29 ноября произошла жуткая авария. Там столкнулись 2 легковушки и это привело к трагическим последствиям.

Пока известно только об одном погибшем. Также один человек сильно пострадал. Это произошло на 29 километре трассы.

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Врезался и прижал к отбойнику

Автомобили "ВАЗ-2104" и "ВАЗ-2106" столкнулись недалеко от села Иваново. Также они зацепили третью легковушку, которая ехала рядом. Пока неизвестно, какие именно травмы получил пострадавший.

На видео с места заметно, что автомобили сильно повредились и разлетелись в разные стороны. Один из них врезался в отбойник, а другой частично прижал его.

Место, где столкнулись автомобили: смотрите видео

Несколько других ДТП в этот день

  • 29 ноября в Киеве водитель Tesla спровоцировал эпическую аварию. Сначала электрокар влетел в отбойник, а затем отбился в едущую рядом машину. Чтобы выяснить обстоятельства, туда прибыли 2 экипажа полиции.
  • Также утром того же дня в Киеве столкнулись сразу пять автомобилей. Часть из них сильно повредилась, однако, к счастью, никто не погиб.
  • На трассе Днепр – Запорожье жестко столкнулись ВАЗ и Skoda. В результате водитель и 2 пассажира ВАЗ погибли еще до приезда скорой. Также сильно травмировался водитель другого автомобиля.
Автор: Олександр Марчак