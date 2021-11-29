Наразі відомо лише про одного загиблого. Також одна людина сильно постраждала. Це сталося на 29 кілометрі траси.

Зауважте На Черкащині зіштовхнулися фура і легковик: дівчині відірвало руку

Врізався й притиснув до відбійника

Автомобілі "ВАЗ-2104" та "ВАЗ-2106" зіткнулися неподалік від села Іванове. Також вони зачепили третій легковик, який їхав поряд. Наразі невідомо, яких саме травм зазнав потерпілий.

На відео з місця помітно, що автомобілі сильно пошкодилися та розлетілися в різні сторони. Один із них врізався у відбійник, а інший його частково притиснув.

Місце, де зіткнулися автомобілі: дивіться відео

Кілька інших ДТП у цей день