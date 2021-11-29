Наразі відомо лише про одного загиблого. Також одна людина сильно постраждала. Це сталося на 29 кілометрі траси.
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Врізався й притиснув до відбійника
Автомобілі "ВАЗ-2104" та "ВАЗ-2106" зіткнулися неподалік від села Іванове. Також вони зачепили третій легковик, який їхав поряд. Наразі невідомо, яких саме травм зазнав потерпілий.
На відео з місця помітно, що автомобілі сильно пошкодилися та розлетілися в різні сторони. Один із них врізався у відбійник, а інший його частково притиснув.
Місце, де зіткнулися автомобілі: дивіться відео
Кілька інших ДТП у цей день
- 29 листопада в Києві водій Tesla спровокував епічну аварію. Спершу електрокар влетів у відбійник, а потім відбився в машину, що їхала поряд. Щоб з'ясувати обставини, туди прибули 2 екіпажі поліції.
- Також вранці того ж дня в Києві зіштовхнулися одразу 5 автомобілів. Частина з них сильно пошкодилась, проте, на щастя, ніхто не загинув.
- На трасі Дніпро – Запоріжжя жорстко зіштовхнулися ВАЗ та Skoda. Як наслідок водій та 2 пасажирів ВАЗу загинули ще до приїзду швидкої. Також сильно травмувався водій іншого автомобіля.