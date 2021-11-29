Пока известно только об одном погибшем. Также один человек сильно пострадал. Это произошло на 29 километре трассы.
Заметьте В Черкасской области столкнулись фура и легковушка: девушке оторвало руку
Врезался и прижал к отбойнику
Автомобили "ВАЗ-2104" и "ВАЗ-2106" столкнулись недалеко от села Иваново. Также они зацепили третью легковушку, которая ехала рядом. Пока неизвестно, какие именно травмы получил пострадавший.
На видео с места заметно, что автомобили сильно повредились и разлетелись в разные стороны. Один из них врезался в отбойник, а другой частично прижал его.
Место, где столкнулись автомобили: смотрите видео
Несколько других ДТП в этот день
- 29 ноября в Киеве водитель Tesla спровоцировал эпическую аварию. Сначала электрокар влетел в отбойник, а затем отбился в едущую рядом машину. Чтобы выяснить обстоятельства, туда прибыли 2 экипажа полиции.
- Также утром того же дня в Киеве столкнулись сразу пять автомобилей. Часть из них сильно повредилась, однако, к счастью, никто не погиб.
- На трассе Днепр – Запорожье жестко столкнулись ВАЗ и Skoda. В результате водитель и 2 пассажира ВАЗа погибли еще до приезда скорой. Также сильно травмировался водитель другого автомобиля.