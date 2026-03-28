Россияне атаковали роддом в Одессе: жуткие кадры с места удара

В ночь на 28 марта российские ударные беспилотники атаковали Одессу, вызвав разрушения гражданской инфраструктуры и ранения людей. Дрон попал в роддом, где находились роженицы и новорожденные.

О последствиях атаки дронов рассказали в ГСЧС. Видео после удара опубликовали местные телеграмм каналы.

Смотрите также В атаке на Одессу привлекли около 60 дронов, – Зеленский

Что известно об атаке на роддом?

В ночь на субботу, 28 марта, российские оккупанты атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, есть погибшие и раненые. По данным председателя Одесской ОВА Сергея Лысака, атака на Одессу произошла около 01:50 в Приморском районе, где дрон попал в роддом.

Атака на Одессу 28 марта: смотрите видео

На момент атаки в медучреждении находились 33 пациентки, из них 22 роженицы, а также 19 новорожденных. Из-за атаки повреждена крыша роддома, эвакуирован 81 человек. На месте работали психологи ГСЧС и Национальной полиции, чтобы оказать помощь пострадавшим.

Поврежденный роддом в Одессе: смотрите видео

Пациентов оперативно эвакуировали. Врачи не растерялись и начали тушить возгорание самостоятельно до прибытия спасателей. Министерство здравоохранения сообщило, что всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, а рожениц и младенцев перевели в другие медицинские учреждения.

Родильный дом после атаки дронов / Телеграм-канал "Думская"

Родильный дом временно приостановил плановые госпитализации из-за угрозы дальнейших атак.

Россияне повредили роддом в Одессе: смотрите видео

Что известно о массированной атаке на Украину?