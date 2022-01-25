Сутичка зі "слугою" Дмитруком в мерії Одеси: постраждав 80-річний академік
Джерело:odessa.online
У сутичці зі "слугою" Анатолієм Дмитруком в міськраді Одеси постраждав літній чоловік. На нього впав стіл, який зламав нардеп.
Потерпілим виявився 80-річний академік Української академії наук Вячеслав Михайлович Колін. Згодом він розповів деталі пережитого інциденту журналістам.
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Дмитрук так і не вибачився
Академік розповів, що його з колегами запросили на земельну комісію, де мали винести на обговорення проєкт відведення землі. Він зазначив, що мовилося про землю коледжу комп'ютерних технологій "Сервер" та відведення землі біля будівлі.
Голова комісії запропонував Коліну сісти поруч із собою. Той погодився та згодом виявилися, що це рішення було вкрай помилковим.
Натовп рушив у бік стільців, де ми сиділи, і я впав. Після цього я бачив, як депутат біг столом і, наближаючись до мене, поламався стіл і впав мені на ногу. Хтось крикнув "старого вбили",
– розповів потерпілий освітянин.
Попри те, що на травмуванні чоловіка нібито акцентували оточуючі, депутат ніяк не відреагував. Колін розповів, що перед ним навіть ніхто не вибачився.
До чоловіка викликали швидку
Коли трапився цей інцидент, службовці муніципальної варти викликали медика. Той оглянув чоловіка, надав першу медичну допомогу та викликав швидку.
Згодом фельдшери запропонували академіку поїхати до лікарні, щоб зробити рентген. Проте він зазначив, що відмовився від пропозиції, оскільки не бачив у цьому необхідності.
Головне про цей інцидент
- Нардеп вирішив увірватися на засідання земельної комісії, бо вважав, що там має відбутися зухвалий "земельний дерибан". Мовилося про відведення 6 гектарів землі біля Аркадії.
- Проте на заваді стали працівники муніципальної варти. Вони не впускали не лише Дмитрука, а й соратників нардепа з журналістами.
- Та все ж народний обранець вдерся до кабінету. Там він пробігся по столах, почав перекидати один із них і розкидав документи. В цей час його компаньйони часу не гаяли, а нібито билися з правоохоронцями.
- Свідки повідомляли, що бачили кров на голові одного з учасників штовханини. згодом у поліції заявили про 3 постраждалих серед охоронців.
- Також це прокоментувала генпрокурорка Ірина Венедіктова. Вона заявила, що ці події були схожі на кадри фільму про гангстерів.
- Правоохоронці почали розслідувати справу як хуліганство з опором представникові влади. Потім ще з'явилося звернення народного депутата, де він заявив про перешкоджання його професійній діяльності.