Вимагали гроші й погрожували зброєю: один із працівників ТЦК Одеси – уродженець Москви
В Одесі викрили злочинне угрупування, до якого входили працівники ТЦК – вони вимагали 30 тисяч доларів та погрожували зброєю цивільному чоловікові. Наразі почалось судове засідання щодо ще одного фігуранта справи.
Дивіться також На Буковині чоловік ножем порізав шиї військовим ТЦК, коли його перевозили до центру мобілізації
Що відомо про одного з фігурантів справи?
ЗМІ повідомляють про проведення судового засідання щодо іще одного фігуранта справи про перевищення службових повноважень. Ідеться, зокрема, про підозру у вимаганні грошей у розмірі 30 тисяч доларів та побитті цивільного чоловіка військовослужбовцями ТЦК.
За попередніми даними, підозрюваний, працівник ТЦК, 2000 року народження, уродженець Москви.
Нагадаємо, напередодні суд обрав запобіжний захід для одного з підозрюваних у цій справі – 60 діб тримання під вартою в СІЗО без права внесення застави.
Які деталі інциденту в Одесі?
Співробітники Служби безпеки України 21 квітня затримали працівників ТЦК, які вимагали у цивільних осіб гроші. У разі відмови зловмисники погрожувати зброєю та вчиняли насильство над потерпілими. Також вони залякували відправити громадян "штурмовиками на передову".
Вимагання коштів та погрози відбувались безпосередньо в службовому транспорті.
Військовослужбовці ТЦК діяли за наводкою одесита, який раніше проходив службу у територіальному центрі комплектування. Він, власне, шукав потенційних жертв та дізнавався, скільки коштів вони мають.