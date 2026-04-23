Вимагали гроші й погрожували зброєю: один із працівників ТЦК Одеси – уродженець Москви

В Одесі викрили злочинне угрупування, до якого входили працівники ТЦК – вони вимагали 30 тисяч доларів та погрожували зброєю цивільному чоловікові. Наразі почалось судове засідання щодо ще одного фігуранта справи.

Про це інформує медіа "Новини.LIVE".

Що відомо про одного з фігурантів справи?

ЗМІ повідомляють про проведення судового засідання щодо іще одного фігуранта справи про перевищення службових повноважень. Ідеться, зокрема, про підозру у вимаганні грошей у розмірі 30 тисяч доларів та побитті цивільного чоловіка військовослужбовцями ТЦК.

За попередніми даними, підозрюваний, працівник ТЦК, 2000 року народження, уродженець Москви.

Нагадаємо, напередодні суд обрав запобіжний захід для одного з підозрюваних у цій справі – 60 діб тримання під вартою в СІЗО без права внесення застави.

