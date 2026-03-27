"Затягнули в бус": в Одесі ТЦК розпочав перевірку через нібито травмування родини

Одеситка заявила, що її родину з маленькою дитиною силоміць затягнули до мікроавтобуса люди у військовій формі, які намагалися проводити мобілізаційні заходи. В Одеському ТЦК розпочали службову перевірку.

Військовослужбовці ТЦК заявили, що тісно співпрацюють з правоохоронцями для з'ясування всіх деталей інциденту під час мобілізаційних заходів в Одесі. Про це йдеться в повідомленні обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Що відомо про інцидент?

Жителька Одеси Сона Хилобок заявила у соцмережах, що її родину силоміць затягнули до мікроавтобуса невідомі у військовій формі. За її словами, інцидент стався ввечері, коли чоловіка схопили зі спини, застосували газовий балончик в обличчя та силоміць заштовхали до автомобіля. Згодом туди ж, як стверджує жінка, затягнули її разом із однорічною дитиною.

За її словами, невідомі близько 30 хвилин возили їх по району. Після наполегливих вимог жінку з дитиною висадили неподалік дому.

Жінка повідомила, що вона та дитина отримали тілесні ушкодження внаслідок дій людей у формі. Зокрема, відомо, що потерпіла отримала побої голови, обличчя та ніг. У дитини, за її словами, зафіксовано побиття та черепно-мозкову травму.

Як відреагували в Одеському ТЦК на звинувачення?

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що виявили ці публікації під час моніторингу інформаційного простору та ініціювали службову перевірку. У ТЦК наголосили, що наразі співпрацюють із правоохоронними органами для встановлення всіх обставин події. Там також закликали дочекатися офіційних результатів перевірки.

Керівництво установи зазначило, що у разі підтвердження причетності військовослужбовців винні будуть притягнуті до відповідальності відповідно до закону.

