Росіяни атакували пологовий будинок в Одесі: моторошні кадри з місця удару
- У ніч на 28 березня російські дрони атакували Одесу, влучивши у пологовий будинок, де перебували 33 пацієнтки та 19 новонароджених.
- Через атаку було пошкоджено дах, евакуйовано 81 людину, а постраждалих перевели до інших медичних закладів.
У ніч на 28 березня російські ударні безпілотники атакували Одесу, спричинивши руйнування цивільної інфраструктури та поранення людей. Дрон влучив у пологовий будинок, де перебували породіллі та новонароджені.
Про наслідки атаки дронів розповіли в ДСНС. Відео після удару опублікували місцеві-телеграм канали.
Дивіться також В атаці на Одесу залучили близько 60 дронів, – Зеленський
Що відомо про атаку на пологовий будинок?
У ніч на суботу, 28 березня, російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. В місті зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури, є загиблі та поранені. За даними голови Одеської ОВА Сергія Лисака, атака на Одесу сталася близько 01:50 у Приморському районі, де дрон влучив у пологовий будинок.
На момент атаки у медзакладі перебували 33 пацієнтки, з них 22 породіллі, а також 19 новонароджених. Через атаку пошкоджено дах пологового будинку, евакуйовано 81 людину. На місці працювали психологи ДСНС та Національної поліції, щоб надати допомогу постраждалим.
Пацієнтів оперативно евакуювали. Лікарі не розгубилися і почали гасити спалах самотужки до прибуття рятувальників. Міністерство охорони здоров'я повідомило, що всім постраждалим надають необхідну допомогу, а породіль та немовлят перевели до інших медичних закладів.
Пологовий будинок після атаки дронів / Телеграм-канал "Думская"
Пологовий будинок тимчасово призупинив планові госпіталізації через загрозу подальших атак.
Що відомо про масовану атаку на Україну?
Росія здійснила масований удар дронами по Одесі, внаслідок чого загинули люди і постраждало щонайменше 11 осіб, серед них є дитина. Атака пошкодила цивільну інфраструктуру, у Приморському районі зруйновано житловий фонд, сталися пожежі.
28 березня росіяни атакували Кривий Ріг, влучивши у промислове підприємство, внаслідок чого загинуло двоє людей і ще двоє зазнали поранень. Відомо, що під час ранкової атаки на місто загинув 28-річний чоловік, а поранення отримав чоловік 50 років. Він на амбулаторному лікуванні.
Також у ніч на 28 березня Росія атакувала Полтавщину безпілотниками, внаслідок чого загинула одна людина. Відомо, що дрони влучили у житловий будинок та промислові об'єкти.