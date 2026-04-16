Ворог уночі атакував об'єкти портової інфраструктури Великої Одеси, – АМПУ
- Російські війська атакували об'єкти портової інфраструктури Великої Одеси, що призвело до пожеж та пошкоджень.
- Попри атаки, порти продовжують роботу, забезпечуючи безперервність логістики.
Російські війська вночі 16 квітня атакували об’єкти портової інфраструктури Великої Одеси. Зафіксовано численні влучання цілей окупантів по виробничих та адміністративних об’єктах.
Про це повідомила Адміністрація морських портів України.
Які наслідки обстрілу по портах Великої Одеси?
В Адміністрації морських портів України розповіли, що внаслідок атак виникли пожежі, є пошкодження інфраструктури портових операторів.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях працюють пожежно-рятувальні підрозділи та всі відповідні служби, триває ліквідація наслідків,
– йдеться в повідомленні адміністрації.
Наслідки ударів по портах Великої Одеси / Фото АМПУ
Там також наголосили, що, попри системні атаки, порти продовжують стабільну роботу з урахуванням безпекових обмежень, забезпечуючи безперервність логістики.
Які ще наслідки ударів ворога по Одесі за добу?
В Одесі вночі 16 квітня кілька разів гриміла серія вибухів. Унаслідок атаки загинули 9 людей, ще 23 зазнали поранень.
У місті також зафіксовані значні руйнування об’єктів портової, критичної та житлової інфраструктури. Зокрема, у щонайменше трьох багатоповерхівках зруйновано фасади, також зазнали ушкоджень 3 гуртожитки та прилеглі будівлі. Крім того, пошкоджено житловий будинок у Хаджибейському районі.
15 квітня російські війська завдали удару по Одесі, влучивши безпілотником у житлову багатоповерхівку. На місці виникла пожежа, постраждало 6 людей, одна з яких загинула.