Ворог уночі атакував об'єкти портової інфраструктури Великої Одеси, – АМПУ

Російські війська вночі 16 квітня атакували об’єкти портової інфраструктури Великої Одеси. Зафіксовано численні влучання цілей окупантів по виробничих та адміністративних об’єктах.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України.

Які наслідки обстрілу по портах Великої Одеси?

В Адміністрації морських портів України розповіли, що внаслідок атак виникли пожежі, є пошкодження інфраструктури портових операторів.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях працюють пожежно-рятувальні підрозділи та всі відповідні служби, триває ліквідація наслідків,

– йдеться в повідомленні адміністрації.



Наслідки ударів по портах Великої Одеси / Фото АМПУ

Там також наголосили, що, попри системні атаки, порти продовжують стабільну роботу з урахуванням безпекових обмежень, забезпечуючи безперервність логістики.

