Укладали асфальт на лід: в Укравтодорі пояснили дії підрядників у Одеській області

На автодорозі Т-16-27 КПП "Серпневе" – Тарутино – Арциз – Сарата виявили порушення у роботі підрядників. Дорожники вкладали асфальт при мінусовій температурі повітря просто на лід.

Працівники ТОВ СК "Автострой" вирішили вкласти кілька кілометрів траси в Одеській області, попри сніг та мороз. Їхні дії суперечать Державним будівельним нормам.

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Порушення зафіксував інженер Укравтодору, який здійснював перевірку на місцях. Він виписав розпорядження про припинення робіт. Оплачувати зроблене у Службі автодоріг також відмовилися.

Робітники вкладали асфальт на лід: дивіться відео

Порушення будівельних норм

Згідно з поясненням інженера, усіх підрядників заздалегідь повідомили про погіршення погодних умов та заборонили виконання робіт. Укладення поверхонь під час морозів порушують Державні стандарти та Будівельні норми.



Підрядників попередили про погіршення погоди / Розпорядження Укравтодору

Попри це, у "Автострої" вирішили влаштувати асфальтобетонне покриття при мінусові температурі. Суміш клали просто на засніжену та вкриту льодом поверхню.

Відтак представники Служби автомобільних доріг України заявили, що роботи не приймуть. З огляду на явне порушення, підрядник муситиме виправити усе за власні гроші.



Робота на дорогах в негоду суперечить ДСТУ і ДБН / Розпорядження Укравтодору



Виконавець виправлятиме усе за власні гроші / Розпорядження Укравтодору

Ремонти за дивних умов

Ситуації, коли підрядники чи комунальні служби ремонтують дороги в негоду, непоодинокі. Зокрема у Києві 20 грудня сильний снігопад не завадив чоловікові стелити асфальт на узбіччі.



Київський комунальник вкладав асфальт під час снігопаду / Скриншот з відео

Раніше відзначилися комунальники зі столичних Позняків, які уклали новий асфальт довкола припаркованого автомобіля. Власника машини шукали кілька днів, а коли не змогли евакуювати транспортний засіб, вирішили залишити ділянку під ним зі старим покриттям.

Комунальники висипали асфальт у річку: дивіться відео