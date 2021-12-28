Працівники ТОВ СК "Автострой" вирішили вкласти кілька кілометрів траси в Одеській області, попри сніг та мороз. Їхні дії суперечать Державним будівельним нормам.

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Порушення зафіксував інженер Укравтодору, який здійснював перевірку на місцях. Він виписав розпорядження про припинення робіт. Оплачувати зроблене у Службі автодоріг також відмовилися.

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Порушення будівельних норм

Згідно з поясненням інженера, усіх підрядників заздалегідь повідомили про погіршення погодних умов та заборонили виконання робіт. Укладення поверхонь під час морозів порушують Державні стандарти та Будівельні норми.

розпорядження укравтодор
Підрядників попередили про погіршення погоди / Розпорядження Укравтодору

Попри це, у "Автострої" вирішили влаштувати асфальтобетонне покриття при мінусові температурі. Суміш клали просто на засніжену та вкриту льодом поверхню.

Відтак представники Служби автомобільних доріг України заявили, що роботи не приймуть. З огляду на явне порушення, підрядник муситиме виправити усе за власні гроші.

розпорядження
Робота на дорогах в негоду суперечить ДСТУ і ДБН / Розпорядження Укравтодору

заборона укравтодор
Виконавець виправлятиме усе за власні гроші / Розпорядження Укравтодору

Ремонти за дивних умов

Ситуації, коли підрядники чи комунальні служби ремонтують дороги в негоду, непоодинокі. Зокрема у Києві 20 грудня сильний снігопад не завадив чоловікові стелити асфальт на узбіччі.

Комунальник сніг
Київський комунальник вкладав асфальт під час снігопаду / Скриншот з відео

Раніше відзначилися комунальники зі столичних Позняків, які уклали новий асфальт довкола припаркованого автомобіля. Власника машини шукали кілька днів, а коли не змогли евакуювати транспортний засіб, вирішили залишити ділянку під ним зі старим покриттям.

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