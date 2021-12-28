Работники ООО СК "Автострой" решили проложить несколько километров трассы в Одесской области, несмотря на снег и мороз. Их действия противоречат Государственным строительным нормам.

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Нарушения зафиксировал инженер "Укравтодора", осуществлявший проверку на местах. Он выписал распоряжение о прекращении работ. Оплачивать сделанное в Службе автодорог тоже отказались.

Рабочие клали асфальт на лед: смотрите видео

Нарушение строительных норм

Согласно объяснению инженера, все подрядчики заранее сообщили об ухудшении погодных условий и запретили выполнение работ. Прокладывание поверхностей во время морозов нарушает Государственные стандарты и Строительные нормы.

Подрядчиков предупредили об ухудшении погоды / Распоряжение Укравтодора

Тем не менее, в "Автострое" решили класть асфальтобетонное покрытие при минусовой температуре. Смесь клали прямо на заснеженную и покрытую льдом поверхность.

Представители Службы автомобильных дорог Украины заявили, что работы не примут. Учитывая явное нарушение, подрядчику придется исправить все за собственные деньги.



Работа на дорогах в непогоду противоречит ГСТУ и ГСН / Распоряжение "Укравтодора"

Исполнитель будет исправлять все за свой счет / Распоряжение "Укравтодора"

Ремонты при удивительных условиях

Ситуации, когда подрядчики или коммунальные службы ремонтируют дороги в непогоду, не редки. В частности, в Киеве 20 декабря сильный снегопад не помешал мужчине класть асфальт на обочине.

Киевский коммунальщик клал асфальт во время снегопада / Скриншот видео

Ранее отличились коммунальщики из столичных Позняков, закатавшие новый асфальт вокруг припаркованного автомобиля. Владельца машины искали несколько дней, а когда не смогли эвакуировать транспортное средство, решили оставить участок под ним со старым покрытием.

Коммунальщики высыпали асфальт в реку: смотрите видео