24 лютого, 13:12
Продалися за 30 доларів: на Одещині двоє українців погодилися зареєструвати Starlink для росіян

Діана Подзігун
Основні тези
  • СБУ затримала двох українців, які погодилися зареєструвати Starlink для російських окупантів за 30 доларів.
  • Затриманим пред'явлені звинувачення у державній зраді, що загрожує довічним ув'язненням, і вони утримуються під вартою.

Служба безпеки України 24 лютого затримала двох громадян України, які погодились зареєструвати на себе Starlink на прохання російських окупантів. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Дивіться також Мінус Starlink і Telegram: розвідка Естонії пояснила, як зв'язок "підставив" армію Росії 

Яку схему вигадали росіяни для реєстрації Starlink?

У вівторок, 24 лютого, співробітники СБУ, зокрема контррозвідка та кіберфахівці, викрили двох українців на Одещині, які погодились зареєструвати на себе Starlink для російських військ. 

За даними СБУ, ворог завербував двох мешканців Ізмаїла – 36-річного безробітного чоловіка і його 28-річну безробітну співмешканку, коли ті шукали "легких заробітків" у телеграм-каналах. 

Представники Росії платили по 30 доларів за незаконну реєстрацію кожного термінала Starlink, якими згодом користувалась ворожа армія. 

Щоб зареєструвати якомога більше пристроїв, учасники схеми шукали інших людей для допомоги. У СБУ кажуть, що фігуранти планували відправляти до ЦНАПів місцевих наркозалежних, аби оформлювати реєстрацію ще й на них.

Співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження й затримали двох завербованих громадян. Під час обшуків у них вилучили телефони з доказами співпраці з ворогом. Також там виявили листування із російським "куратором", інструкції щодо легалізації обладнання та домовленості про отримання грошей.

На підставі усіх доказів слідчі повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій під час воєнного стану за попередньою змовою групи осіб.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У СБУ вкотре наголосили, що сприяння російським військовим у реєстрації заблокованих терміналів Starlink є кримінальним злочином. 

СБУ викрила українців, завербованих ворогом: дивіться фото 

Як відсутність Starlink змінює плани ворога на фронті?

  • Полковник Антс Ківіселг, командувач Розвідувального центру Збройних сил Естонії зауважив, що блокування зв'язку Starlink та додатку Telegram у Росії значно ускладнили ведення війни. Обмін даними всередині ворожої армії загальмувався. 

  •  Ці фактори призвели до порушень у системі командування, обміні тактичними даними та взаємодії між частинами. Втім, Ківіселга додав, що повного розвалу управління армією Росії нині немає, але обмеження все ж зробили її дії менш злагодженими.

  • Обмеження зв'язку Starlink вплинуло на комунікацію із командуванням та координацію між підрозділами, також дещо складніше наразі ворогу управляти вогнем та контролювати бойові дії. Темпи обміну даними зменшились.