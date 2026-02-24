Продалися за 30 доларів: на Одещині двоє українців погодилися зареєструвати Starlink для росіян

Служба безпеки України 24 лютого затримала двох громадян України, які погодились зареєструвати на себе Starlink на прохання російських окупантів. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Яку схему вигадали росіяни для реєстрації Starlink?

У вівторок, 24 лютого, співробітники СБУ, зокрема контррозвідка та кіберфахівці, викрили двох українців на Одещині, які погодились зареєструвати на себе Starlink для російських військ.

За даними СБУ, ворог завербував двох мешканців Ізмаїла – 36-річного безробітного чоловіка і його 28-річну безробітну співмешканку, коли ті шукали "легких заробітків" у телеграм-каналах.

Представники Росії платили по 30 доларів за незаконну реєстрацію кожного термінала Starlink, якими згодом користувалась ворожа армія.

Щоб зареєструвати якомога більше пристроїв, учасники схеми шукали інших людей для допомоги. У СБУ кажуть, що фігуранти планували відправляти до ЦНАПів місцевих наркозалежних, аби оформлювати реєстрацію ще й на них.

Співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження й затримали двох завербованих громадян. Під час обшуків у них вилучили телефони з доказами співпраці з ворогом. Також там виявили листування із російським "куратором", інструкції щодо легалізації обладнання та домовленості про отримання грошей.

На підставі усіх доказів слідчі повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій під час воєнного стану за попередньою змовою групи осіб.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У СБУ вкотре наголосили, що сприяння російським військовим у реєстрації заблокованих терміналів Starlink є кримінальним злочином.

