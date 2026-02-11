Вибухи на Одещині: Росія знову вдарила ракетами

Ввечері 11 лютого росіяни знову тероризують Одещину. Окупанти випустили на область керовані ракети.

Про це повідомляють монітори та Повітряні сили України.

Що відомо про вибухи на Одещині?

О 16:16 Повітряні сили повідомили про рух ворожої швидкісної цілі у напрямку Одещини з акваторії Чорного моря.

Монітори писали про загрозу для Білгород-Дністровського району Одещини та Татарбунари. Вже о 16:20 у регіоні було чутно вибухи.

За декілька хвилин, о 16:30 лунав сигнал відбою повітряної тривоги.

Наразі подробиці російської атаки на область уточнюються.

Де ще сьогодні чули вибухи?