Чорне море вкрилось жовтими плямами в Одесі: що стало причиною
В акваторії Одеси помітили забруднення Чорного моря. Вода вкрита жовтими плямами, які пахнуть соняшниковою олією.
Ймовірною причиною стали атаки Росії. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Що відомо про жовті плями на Чорному морі?
Екологи помітили плями жовтого та жовто-сірого кольору біля пляжів "Відрада" та "Ланжерон". Вони мають характерний запах соняшникової олії.
Експерти відібрали проби води для аналізу. Він показав, що вміст жирів і масел на рівні 49,8 міліграма на дециметр кубічний.
Фахівці заявляють, що, ймовірно, забруднення стало наслідком ворожої атаки 20 грудня 2025 року на портову інфраструктуру. Через неї стався витік соняшникової олії до Аджалицького лиману. Це могло забруднити частину акваторії Чорного моря.
Як зазначає інспекція, були вжиті необхідні заходи для ліквідації забруднень. Моніторинг стану моря продовжується.
Що відомо про удари по портовій інфраструктурі Одеси?
Під час нічної атаки 17 березня російські війська завдали удару дронами по Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено об'єкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури. Виникли пожежі та перебої з електропостачанням у частині населених пунктів. Однак, критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення, постраждалих і загиблих немає.
Ввечері 12 березня ворожі дрони атакували Одеську область, під ударом опинилася портова інфраструктура. Зокрема, пошкоджено продуктовий склад на території порту, де виникло займання, яке оперативно ліквідували рятувальники. За словами очільника ОВА Олег Кіпер, загиблих і постраждалих немає
10 березня на річці Дністер виявили плями технічного мастила, ймовірно пов'язані з витоком після російського обстрілу 7 березня біля Дністровської ГЕС. Однак у Центрі протидії дезінформації РНБО спростували повідомлення про загрозу дефіциту питної води в Одесі. Там запевнили, що ситуація перебуває під контролем, триває моніторинг якості води.