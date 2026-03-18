Ймовірною причиною стали атаки Росії. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Що відомо про жовті плями на Чорному морі?

Екологи помітили плями жовтого та жовто-сірого кольору біля пляжів "Відрада" та "Ланжерон". Вони мають характерний запах соняшникової олії.

Експерти відібрали проби води для аналізу. Він показав, що вміст жирів і масел на рівні 49,8 міліграма на дециметр кубічний.

Фахівці заявляють, що, ймовірно, забруднення стало наслідком ворожої атаки 20 грудня 2025 року на портову інфраструктуру. Через неї стався витік соняшникової олії до Аджалицького лиману. Це могло забруднити частину акваторії Чорного моря.

Як зазначає інспекція, були вжиті необхідні заходи для ліквідації забруднень. Моніторинг стану моря продовжується.

Що відомо про удари по портовій інфраструктурі Одеси?