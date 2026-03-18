Вероятной причиной стали атаки России. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Что известно о желтых пятнах на Черном море?
Экологи заметили пятна желтого и желто-серого цвета возле пляжей "Отрада" и "Ланжерон". Они имеют характерный запах подсолнечного масла.
Эксперты отобрали пробы воды для анализа. Он показал, что содержание жиров и масел на уровне 49,8 миллиграмма на дециметр кубический.
Специалисты заявляют, что, вероятно, загрязнение стало следствием вражеской атаки 20 декабря 2025 года на портовую инфраструктуру. Из-за нее произошла утечка подсолнечного масла в Аджалыкский лиман. Это могло загрязнить часть акватории Черного моря.
Как отмечает инспекция, были приняты необходимые меры для ликвидации загрязнений. Мониторинг состояния моря продолжается.
Что известно об ударах по портовой инфраструктуре Одессы?
Во время ночной атаки 17 марта российские войска нанесли удар дронами по Одесской области, в результате чего были повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры. Возникли пожары и перебои с электроснабжением в части населенных пунктов. Однако, критическую инфраструктуру перевели на резервное питание, пострадавших и погибших нет.
Вечером 12 марта вражеские дроны атаковали Одесскую область, под ударом оказалась портовая инфраструктура. В частности, поврежден продуктовый склад на территории порта, где возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали спасатели. По словам главы ОВА Олег Кипер, погибших и пострадавших нет
10 марта на реке Днестр обнаружили пятна технического масла, вероятно связанные с утечкой после российского обстрела 7 марта возле Днестровской ГЭС. Однако в Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли сообщения об угрозе дефицита питьевой воды в Одессе. Там заверили, что ситуация находится под контролем, продолжается мониторинг качества воды.