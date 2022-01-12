Замінували головну ялинку Одеси: анонім обіцяє вибух кількох вулиць
12 січня 2022 , 16:24Читать новость на русском
Джерело:поліція Одещини
До поліції Одеси 12 січня надійшло повідомлення про замінування головної ялинки міста. Туди направили екстрені служби.
Людина, яка надіслала повідомлення, назвалася лідером організації DOXLEAD. Він зазначив, що вибух пролунає о 16:30, проте це була неправдива інформація.
Головна ялинка Одеси станом на 16:32 / Скриншот 24 каналу
Мовиться про ялинку, яка встановлення біля міськради Одеси на Думській площі. Наразі туди направили екстрені служби.
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