В Одесі СБУ зі стріляниною затримала військових ТЦК: що там відбувається

У соціальних мережах поширюється інформація про нібито затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК. У мережі поширюють відео, де йдеться про нібито участь СБУ та наявність зброї у затриманих.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, а також Суспільне.

Дивіться також У Кропивницькому чоловік провіз військового ТЦК на капоті авто: він вже отримав підозру

Що відомо про ситуацію з нібито військовослужбовцями ТЦК в Одесі?

У дописах стверджується, що під час затримання у них нібито виявили бити, кастети та грошові кошти. Також повідомляється про погоню та можливу стрілянину, однак ці дані наразі офіційно не підтверджені.

Нібито затримання військовослужбовців ТЦК: дивіться відео

Джерела Суспільного у ТЦК підтвердили факт затримання військовослужбовців одного з районних територіальних центрів. На місце події виїхало керівництво Одеського обласного ТЦК для з'ясування всіх обставин.

Попередньо, йдеться про військовослужбовців Пересипського районного ТЦК Одеси, які нібито вимагали хабар у розмірі 50 тисяч доларів.

Відомо, що чоловік, з якого представники ТЦК вимагали гроші, зробив вигляд, що погоджується на оплату, і заздалегідь звернувся до СБУ. Раніше його вже затримували, хоча він має посвідчення УБД. Попри це, на нього продовжували нібито тиснути, заявляючи, що все одно "заберуть".

Ймовірне затримання ТЦК в Одесі: дивіться фото і відео

24 Канал звернувся за коментарем до СБУ для отримання детальної інформації, проте на момент публікації відповіді не отримав.

Що відомо про інші кримінальні інциденти за участю військовослужбовців ТЦК?