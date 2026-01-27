Одеська область під масованою атакою БпЛА: чутно вибухи в Одесі
- Вночі 27 січня в Одесі пролунали вибухи через масовану атаку дронів з Чорного моря.
- Російська армія запустила кілька десятків дронів, які атакували різні райони Одещини та обласного центру.
Вибухи пролунали в Одесі вночі 27 січня. До Одеської області ворог скерував багато ударних БпЛА з акваторії Чорного моря.
Про загрозу повідомили в Одеській ОВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки "Шахеди" атакують Україну, подекуди гриміли вибухи, є загроза балістики: де зараз тривога
Що відомо про наліт дронів на Одесу вночі 27 січня?
Повітряну тривогу на Одещині у різних районах почали оголошувати майже одразу після півночі 27 січня. Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА ворога з акваторії Чорного моря.
Під загрозою перебували Білгород Дністровський, Овідіополь, Маяки. А після 2 години ночі – сама Одеса.
У місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях,
– написав очільник Одеської МВА Сергій Лисак о 02:20.
За повідомленнями моніторів, дронів російська армія запустила багато – кілька десятків. Вони надлітали хвилями та намагалися атакувати різні райони Одещини та обласного центру.
Де ще чули вибухи цієї доби?
Кривий Ріг атакувала Росія за допомогою "Шахеда". Сталося влучання у багатоповерхівку в Тернівському районі.
На Київщині ввечері 26 січня гриміли вибухи через роботу ППО. Область також перебувала під атакою дронів.
Трохи раніше вдень серію сильних вибухів чули у Дніпрі. Так само через удари російських ударних безпілотників.