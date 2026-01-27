Одесская область под массированной атакой БпЛА: слышны взрывы в Одессе
- Ночью 27 января в Одессе прогремели взрывы из-за массированной атаки дронов с Черного моря.
- Российская армия запустила несколько десятков дронов, которые атаковали разные районы Одесской области и областного центра.
Взрывы прогремели в Одессе ночью 27 января. В Одесскую область враг направил много ударных БпЛА из акватории Черного моря.
Об угрозе сообщили в Одесской ОВА. Рассказываем, что известно на данный момент.
Хронология атаки "Шахеды" атакуют Украину, кое-где гремели взрывы, есть угроза баллистики: где сейчас тревога
Что известно о налете дронов на Одессу ночью 27 января?
Воздушную тревогу в Одесской области в разных районах начали объявлять почти сразу после полуночи 27 января. Воздушные силы сообщали о движении БпЛА врага из акватории Черного моря.
Под угрозой находились Белгород-Днестровский, Овидиополь, Маяки. А после 2 часов ночи – сама Одесса.
В городе шумно! Находитесь в безопасных местах,
– написал глава Одесской МВА Сергей Лысак в 02:20.
По сообщениям мониторов, беспилотников российская армия запустила много – несколько десятков. Они надлетали волнами и пытались атаковать различные районы Одесской области и областного центра.
Обратите внимание! Важнейшую информацию о воздушных тревогах, ракетную опасность, угрозу БпЛА для всех областей, а также о взрывах и их последствиях вы можете оперативно прочитать в телеграм-канале 24 Канала
Где еще слышали взрывы в эти сутки?
Кривой Рог атаковала Россия с помощью "Шахеда". Произошло попадание в многоэтажку в Терновском районе.
В Киевской области вечером 26 января гремели взрывы из-за работы ПВО. Область также находилась под атакой дронов.
Чуть раньше днем серию сильных взрывов слышали в Днепре. Так же из-за ударов российских ударных беспилотников.