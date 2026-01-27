Одесская область под массированной атакой БпЛА: слышны взрывы в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе ночью 27 января. В Одесскую область враг направил много ударных БпЛА из акватории Черного моря.

Об угрозе сообщили в Одесской ОВА. Рассказываем, что известно на данный момент.

Хронология атаки "Шахеды" атакуют Украину, кое-где гремели взрывы, есть угроза баллистики: где сейчас тревога

Что известно о налете дронов на Одессу ночью 27 января?

Воздушную тревогу в Одесской области в разных районах начали объявлять почти сразу после полуночи 27 января. Воздушные силы сообщали о движении БпЛА врага из акватории Черного моря.

Под угрозой находились Белгород-Днестровский, Овидиополь, Маяки. А после 2 часов ночи – сама Одесса.

В городе шумно! Находитесь в безопасных местах,

– написал глава Одесской МВА Сергей Лысак в 02:20.

По сообщениям мониторов, беспилотников российская армия запустила много – несколько десятков. Они надлетали волнами и пытались атаковать различные районы Одесской области и областного центра.

