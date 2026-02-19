ЗСУ відбили позиції біля Покровська, росіяни ж наступають на Сумщині: нові подробиці від ISW

Попри активний переговорний процес щодо встановлення миру в Україні, на лінії бойового зіткнення тривають запеклі бої. Протягом 17 – 18 лютого на більшості напрямків фронту тривали інтенсивні бойові дії без масштабних проривів, однак зафіксовано окремі тактичні зміни позицій.

Відповідний огляд фронту зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Там розповіли про становище військ сторін на війні.

Яка ситуація на ключових напрямках фронту?

На Північному Сході, поблизу кордону з Росією, за геолокаційними матеріалами зафіксовано просування російських підрозділів у східній частині Кіндратівки на північ від Сум. Також оприлюднені кадри свідчать про дії російських військових у північно-західній частині Харківки. Водночас аналітики зазначають, що йдеться радше про інфільтраційні дії малими групами, які не призвели до зміни лінії бойового зіткнення.

У північній частині Харківської області російські війська продовжували наступальні спроби в районах Вовчанська, Стариці, Вільчі та прилеглих населених пунктів. Підтверджених територіальних здобутків противника немає.

На напрямку Великого Бурлука зафіксовано просування російських сил у східній частині Чугунівки. Тут противник намагається розширити зону контролю та створити передумови для подальшого тиску на українські позиції.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ситуація залишається складною, але без суттєвих змін лінії фронту. Російські підрозділи вели наступальні дії поблизу Куп'янська, Фиголівки, Курилівки та Новоосинового, а також на південний схід від Борової, однак без підтвердженого просування.

У районі Лимана бойові зіткнення тривали як у самому місті, так і навколо нього – у районах Ямполя, Зарічного, Дробишевого та інших населених пунктів.

На Донеччині найінтенсивніші бої тривають у районі Костянтинівки-Дружківки. За наявними даними, російські війська просунулися в центральній частині Іванопілля та південно-східній Плещіївці, а також, імовірно, раніше встановили контроль над Неліпівкою. Бої точаться поблизу Часового Яру, Ступочок, а також південніше Костянтинівки.

На Покровському напрямку зафіксовано тактичне просування українських сил у районі Гришиного. Українські підрозділи повідомили про зачистку східної частини населеного пункту після спроб російських штурмових груп закріпитися там. Водночас противник продовжує атаки поблизу Родинського, Котлиного, Удачного та інших прилеглих населених пунктів.

У напрямку Новопавлівки та в районі Олександрівки російські сили також здійснювали наступальні дії, однак без підтверджених територіальних здобутків. Бої мають позиційний характер із регулярними спробами прориву оборони малими групами.

На півдні, в районі Гуляйполя, російські джерела заявили про нібито захоплення окремих населених пунктів, однак ці твердження не отримали незалежного підтвердження. Геолокаційні матеріали свідчать, що українські підрозділи продовжують діяти в районах, які раніше вважалися під контролем Росії. Бої тривають поблизу Залізничного, Староукраїнки та інших населених пунктів.

У західній частині Запорізької області, зокрема біля Оріхова, Степового та Малої Токмачки, російські війська активізували штурмові дії, проте без зафіксованого просування. Українські військові повідомляють про різке збільшення кількості дронових атак та спроб обходу позицій із флангів після невдалих лобових штурмів.

На Херсонському напрямку противник проводив обмежені наступальні операції, які не призвели до змін у розташуванні сил.

