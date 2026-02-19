ВСУ отбили позиции возле Покровска, россияне же наступают на Сумщине: новые подробности от ISW

Несмотря на активный переговорный процесс по установлению мира в Украине, на линии боевого соприкосновения продолжаются ожесточенные бои. В течение 17 – 18 февраля на большинстве направлений фронта продолжались интенсивные боевые действия без масштабных прорывов, однако зафиксированы отдельные тактические изменения позиций.

Соответствующий обзор фронта сделали аналитики Института изучения войны (ISW). Там рассказали о положении войск сторон на войне.

Какова ситуация на ключевых направлениях фронта?

На северо-востоке, вблизи границы с Россией, по геолокационным материалам зафиксировано продвижение российских подразделений в восточной части Кондратовки к северу от Сум. Также обнародованные кадры свидетельствуют о действиях российских военных в северо-западной части Харьковки. В то же время аналитики отмечают, что речь идет скорее об инфильтрационных действиях малыми группами, которые не привели к изменению линии боевого соприкосновения.

В северной части Харьковской области российские войска продолжали наступательные попытки в районах Волчанска, Старицы, Вильчи и прилегающих населенных пунктов. Подтвержденных территориальных достижений противника нет.

На направлении Великого Бурлука зафиксировано продвижение российских сил в восточной части Чугуновки. Здесь противник пытается расширить зону контроля и создать предпосылки для дальнейшего давления на украинские позиции.

На Купянском и Лиманском направлениях ситуация остается сложной, но без существенных изменений линии фронта. Российские подразделения вели наступательные действия вблизи Купянска, Фиголевки, Куриловки и Новоосинового, а также на юго-восток от Боровой, однако без подтвержденного продвижения.

В районе Лимана боевые столкновения продолжались как в самом городе, так и вокруг него – в районах Ямполя, Заречного, Дробышево и других населенных пунктов.

В Донецкой области самые интенсивные бои продолжаются в районе Константиновки-Дружковки. По имеющимся данным, российские войска продвинулись в центральной части Иванополья и юго-восточной Плещеевке, а также, вероятно, ранее установили контроль над Нелиповкой. Бои идут вблизи Часового Яра, Ступочек, а также южнее Константиновки.

На Покровском направлении зафиксировано тактическое продвижение украинских сил в районе Гришино. Украинские подразделения сообщили о зачистке восточной части населенного пункта после попыток российских штурмовых групп закрепиться там. В то же время противник продолжает атаки вблизи Родинского, Котлиного, Удачного и других близлежащих населенных пунктов.

В направлении Новопавловки и в районе Александровки российские силы также осуществляли наступательные действия, однако без подтвержденных территориальных достижений. Бои носят позиционный характер с регулярными попытками прорыва обороны малыми группами.

На юге, в районе Гуляйполя, российские источники заявили о якобы захвате отдельных населенных пунктов, однако эти утверждения не получили независимого подтверждения. Геолокационные материалы свидетельствуют, что украинские подразделения продолжают действовать в районах, которые ранее считались под контролем России. Бои продолжаются вблизи Железнодорожного, Староукраинки и других населенных пунктов.

В западной части Запорожской области, в частности у Орехова, Степного и Малой Токмачки, российские войска активизировали штурмовые действия, однако без зафиксированного продвижения. Украинские военные сообщают о резком увеличении количества дроновых атак и попыток обхода позиций с флангов после неудачных лобовых штурмов.

На Херсонском направлении противник проводил ограниченные наступательные операции, которые не привели к изменениям в расположении сил.

