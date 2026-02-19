В целом войска страны-террористки уменьшились уже на 1 256 910 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Какие потери России?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 1 256 910 (+830);
- танков – 11 682 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 054 (+3);
- артиллерийских систем – 37 384 (+21);
- РСЗВ – 1 649 (+1);
- средств ПВО – 1 302 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 138 330 (+406);
- крылатых ракет – 4 314 (+0);
- кораблей/катеров – 29 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 79 036 (+117);
- специальной техники – 4 072 (+0).
Потери России на 19 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери России: последние новости
Операторы Сил беспилотных систем поразили зенитный ракетный комплекс "Оса". Произошло это на Донецком направлении.
ВСУ нанесли удары по объектам российской армии на ВОТ и в Курской области России. Они попали в пусковую установку С-300, узел связи и мастерскую дронов.
Также AFP утверждает, что украинские военные вернули 201 квадратный километр территории с 11 по 15 февраля. Это самое большое продвижение наших сил за последние 2,5 лет.