В целом войска страны-террористки уменьшились уже на 1 256 910 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 256 910 (+830);
  • танков – 11 682 (+1);
  • боевых бронированных машин – 24 054 (+3);
  • артиллерийских систем – 37 384 (+21);
  • РСЗВ – 1 649 (+1);
  • средств ПВО – 1 302 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 138 330 (+406);
  • крылатых ракет – 4 314 (+0);
  • кораблей/катеров – 29 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 79 036 (+117);
  • специальной техники – 4 072 (+0).

Потери России

Потери России на 19 февраля 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери России: последние новости