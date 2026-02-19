Загалом війська країни-терористки зменшилися уже на 1 256 910 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 256 910 (+830);
- танків – 11 682 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 054 (+3);
- артилерійських систем – 37 384 (+21);
- РСЗВ – 1 649 (+1);
- засобів ППО – 1 302 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 138 330 (+406);
- крилатих ракет – 4 314 (+0);
- кораблів/катерів – 29 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 79 036 (+117);
- спеціальної техніки – 4 072 (+0).
Втрати Росії на 19 лютого 2026 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати Росії: останні новини
Оператори Сил безпілотних систем уразили зенітний ракетний комплекс "Оса". Сталося це на Донецькому напрямку.
ЗСУ завдали ударів по об'єктах російської армії на ТОТ та у Курській області Росії. Вони влучили у пускову установку С-300, вузол зв'язку та майстерню дронів.
Також AFP стверджує, що українські військові повернули 201 квадратний кілометр території з 11 по 15 лютого. Це найбільше просування наших сил за останні 2,5 роки.