"Людина, яка любила Івано-Франківськ": у ДТП загинула викладачка УКУ Оксана Бриндзак
- У ДТП загинула викладачка УКУ Оксана Бриндзак, яка заснувала кілька громадських ініціатив та працювала над стратегією Івано-Франківська.
- Оксана Бриндзак була лауреаткою відзнаки в УКУ із суспільно орієнтованого навчання за проєкти "Голос казки", "Етюдник", "Пізнай Україну" та "Зростаємо разом".
У дорожньо-транспортній пригоді загинула випускниця та викладачка Українського католицького університету, психологиня та лекторка Оксана Бриндзак. Жінка дуже любила Івано-Франківськ і була авторкою кілької громадьких ініціатив.
Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення УКУ. Аварія, яка забрла життя Оксани, сталася ввечері 23 жовтня на Львівщині.
Що відомо про Оксану Бриндзак?
Оксана Бриндзак була випускницею УКУ, а пізніше повернулася до альма-матері як викладачка. Їй скоро мало б виповнитися лише 30 років.
Оксана пройшла програму з психології, закінчила Факультет наук про здоров’я УКУ. За час своєї роботи жінка встигла заснувати громадську організацію "Старість на радість" та соціальне підприємство VBRANI.
Психологиня також працювала над посиленням ветеранського напрямку в Івано-Франківську під час керівництва у платформі "Тепле місто".
Увечері 23 жовтня пішла з життя наша керівниця, близька подруга, наставниця Оксана Бриндзак. Людина, яка любила Івано-Франківськ, "Тепле місто", а головне — кожну людину дужче, ніж це життя. Бо вбачала в кожному щось більше, ніж просто посадові обов’язки. Бо мала в серці світло, яке допомагало підкреслювати лише найкраще. Бо вірила, що саме людські взаємини є основою для доброї взаємодії,
– повідомили на сторінці "Тепле місто".
Пані Оксана також працювала над стратегією Івано-Франківська.
В університеті Оксана Бриндзак була референткою проректора з науково-педагогічної роботи, працювала на цій посаді з 2018 до 2020 року. А з 2021 року й до нині вона викладала програму Світоглядного ядра.
У 2021 році Оксана Бриндзак стала лауреаткою відзнаки в УКУ із суспільно орієнтованого навчання за проєкти "Голос казки", "Етюдник", "Пізнай Україну" та "Зростаємо разом".
24 Канал висловлює щирі співчуття родині Оксани Бриндзак! Вічна їй пам'ять.
