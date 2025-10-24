"Человек, который любил Ивано-Франковск": в ДТП погибла преподавательница УКУ Оксана Брындзак

В дорожно-транспортном происшествии погибла выпускница и преподаватель Украинского католического университета, психолог и лектор Оксана Брындзак. Женщина очень любила Ивано-Франковск и была автором нескольких общественных инициатив.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение УКУ. Авария, которая унесла жизнь Оксаны, произошла вечером 23 октября на Львовщине.

Смотрите также Нацгвардеец совершил смертельный наезд на подростка в Кривом Роге

Что известно об Оксане Брындзак?

Оксана Брындзак была выпускницей УКУ, а позже вернулась в альма-матери как преподавательница. Ей скоро должно было бы исполниться всего 30 лет.

Оксана прошла программу по психологии, закончила Факультет наук о здоровье УКУ. За время своей работы женщина успела основать общественную организацию "Старость в радость" и социальное предприятие VBRANI.

Психолог также работала над усилением ветеранского направления в Ивано-Франковске во время руководства в платформе "Теплый город".

Вечером 23 октября ушла из жизни наша руководитель, близкая подруга, наставница Оксана Бриндзак. Человек, который любил Ивано-Франковск, "Теплый город", а главное - каждого человека сильнее, чем эта жизнь. Потому что видела в каждом нечто большее, чем просто должностные обязанности. Потому что имела в сердце свет, который помогал подчеркивать только лучшее. Потому что верила, что именно человеческие взаимоотношения являются основой для хорошего взаимодействия,

– сообщили на странице "Теплый город".

Оксана также работала над стратегией Ивано-Франковска.

В университете Оксана Брындзак была референткой проректора по научно-педагогической работе, работала на этой должности с 2018 до 2020 года. А с 2021 года и до сих пор она преподавала программу Мировоззренческого ядра.

В 2021 году Оксана Брындзак стала лауреатом награды в УКУ по общественно ориентированному обучению за проекты "Голос сказки", "Этюдник", "Познай Украину" и "Растем вместе".

24 Канал выражает искренние соболезнования семье Оксаны Брындзак! Вечная ей память.

Украинцы, которые недавно погибли в ДТП