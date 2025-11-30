Оксана Маркарова стала радницею Зеленського із питань відбудови України та інвестицій.

Оксана Маркарова отримала нову посаду. Раніше вона була послом України в США.

30 листопада у зверненні до українців Володимир Зеленський повідомив, що відтепер Оксана Маркарова буде його радницею із питань відбудови України та інвестицій, передає 24 Канал.

Що відомо про нове призначення Маркарової?

Глава держави висловив радість з приводу того, що пані Оксана залишається у його команді. Тепер до її завдань належатимуть консультації з питань, які посилюють Україну, а саме – кращий бізнес-клімат, посилення фінансової стійкості держави, залучення інвестицій і планування відбудови разом із стратегічними партнерами.

Відомо, що Маркарова працюватиме радницею поза штатом на громадських засадах.

Нагадаємо, що Оксана Маркарова з 2021 по 2025 рік була послом України в США. Вона також представляла нашу країну в Організації американських держав.

Довідка: Наприкінці серпня новим послом України у США стала Ольга Стефанішина. Раніше вона виконувала функції віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

"Маркарова має значний досвід в управлінні публічними фінансами та приватним капіталом, а також у залученні інвестицій", – йдеться на сайті Офісу президента.

Там також зазначають, що під час роботи на керівних посадах у Міністерстві фінансів України Оксана Маркарова створила урядову агенцію UkraineInvest та Фонд підтримки стартапів.

Зауважимо, що після відставки Андрія Єрмака ходили чутки, що нібито Маркаровій запропонували обійняти посаду керівника Офісу президента, однак вона відмовилася. Сама експосол заперечила це. Вона заявила, що повертається у приватний сектор.

