Депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко висловив думку, що Маркарова може замінити Єрмака на посаді. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

Чи може Макарова замінити Єрмака?

Два джерела зі "Слуги Народу" це не підтвердили. За інформацією одного з парламентарів, Маркарова нібито відмовилася від пропозиції.

За словами ще одного нашого співрозмовника, немає різниці, хто обійме посаду голови ОП, "головне, щоб не Алі-Баба з бек-офісу і не черговий ручник". А в тому разі, якщо відставки Єрмака не буде, парламентарі "прийдуть зрештою до коаліціади".

Увечері 18 листопада депутат від "Слуги Народу" Федір Веніславський заявив, що підтримує ідею відставки Єрмака. Таку позицію він пояснив чутками про участь Єрмака на "плівках Міндіча", де фігурує нібито персонаж на прізвисько Алі-Баба, який роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП і НАБУ.

Маркарова у коментарі "Українській правді" спростувала будь-які пропозиції.

Не відмовлялась і не пропонували. Як я і написала раніше, я повернулась в приватний сектор,

– заявила Маркарова.

Що Зеленський вирішив щодо Єрмака?