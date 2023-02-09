Скільки посадовців Міноборони притягли до відповідальності: Резніков озвучив вражаючу цифру

Наразі в Україні триває "велика чистка" серед посадовців, аби викоренити внутрішнього ворога. Однак і у 2022 році багатьох чиновників ЗСУ та Міноборони притягли до відповідальності.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він зауважив, що за свої вчинки відповів 621 посадовець.

До теми Маніпуляції проти керівництва Міноборони загрозливі для держави, – Джемілєв підтримав Резнікова

Які види покарань застосували

Посадових осіб з числа Збройних Сил України та Міністерства оборони було притягнуто до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року. До матеріальної відповідальності – 497 посадових осіб, до дисциплінарної відповідальності – 124 посадові особи.

Моя принципова позиція була, є і буде незмінною – нульова толерантність до будь-яких порушень. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, – несуть і нестимуть відповідальність,

– заявив міністр.

Резніков наголосив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, своєчасно передавались до правоохоронних органів.

Скандал у Міноборони: останні новини