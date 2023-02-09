Скільки посадовців Міноборони притягли до відповідальності: Резніков озвучив вражаючу цифру
Джерело:Олексій Резніков
Наразі в Україні триває "велика чистка" серед посадовців, аби викоренити внутрішнього ворога. Однак і у 2022 році багатьох чиновників ЗСУ та Міноборони притягли до відповідальності.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він зауважив, що за свої вчинки відповів 621 посадовець.
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Які види покарань застосували
Посадових осіб з числа Збройних Сил України та Міністерства оборони було притягнуто до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року. До матеріальної відповідальності – 497 посадових осіб, до дисциплінарної відповідальності – 124 посадові особи.
Моя принципова позиція була, є і буде незмінною – нульова толерантність до будь-яких порушень. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, – несуть і нестимуть відповідальність,
– заявив міністр.
Резніков наголосив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, своєчасно передавались до правоохоронних органів.
Скандал у Міноборони: останні новини
- Прокурори викрили радника заступника міністра оборони Олексія Резнікова. Він міг привласнити гроші в особливо великих розмірах. Гроші, які міг привласнити чиновник, на закупівлі виділило Міністерство оборони. Через корупцію держава отримала збитки на понад 1,7 мільярда гривень.
- Окрім того, Офіс генпрокурора повідомив про розкрадання понад 5,4 мільйона гривень на будівництві казарм. У цьому підозрюють чиновників Міноборони. Один з фігурантів справи отримав підозру.
- Суд взяв під варту директора департаменту державних закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького. Чиновника підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень.
- Під вартою також перебуває колишній заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов. Раніше, 24 січня, він написав заяву на відставку, а у самому Міноборони зазначили, що всі звинувачення є необґрунтованими. Шаповалова підозрюють у закупівлі продуктів для військових за завищеними цінами та неякісної амуніції. Скандал щодо закупівель розгорівся після публікації журналістів "Дзеркала тижня". Вони поширили копію угоди на 13,16 мільярда гривень.
- Держбюро розслідувань затримало підприємців, які із закупівель продуктів для ЗСУ привласнювали гроші.