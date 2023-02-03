Про це 3 лютого повідомили в Офісі генпрокурора. Зазначили, що радник заступника Резнікова виконував обов'язки на громадських засадах.
До теми Це мало б робити НАБУ, – юристка пояснила, які проблеми можуть виникнути з масовими обшуками
"За даними слідства, радник у змові з директором товариства заволоділи коштами, отриманими за договорами поставки товарів військового призначення для потреб Збройних Сил України", – написали в Офісі генпрокурора.
Скільки збитків отримала Україна
Гроші, які міг привласнити чиновник, на закупівлі виділило Міністерство оборони. Через корупцію держава отримала збитки на понад 1,7 мільярда гривень.
В Офісі генпрокурора наразі не називають фігуранта справи. Досудове розслідування проводить Головне слідче управління Нацполіції.
Корупційні скандали з Міноборони: останні новини
- Офіс генпрокурора також 3 лютого повідомив про розкрадання понад 5,4 мільйона гривень на будівництві казарм. У цьому підозрюють чиновників Міноборони. Один з фігурантів справи отримав підозру.
- Суд взяв під варту директора департаменту державних закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького. Чиновника підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень.
- Під вартою також перебуває колишній заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов. Раніше, 24 січня, він написав заяву на відставку, а у самому Міноборони зазначили, що всі звинувачення є необґрунтованими. Шаповалова підозрюють у закупівлі продуктів для військових за завищеними цінами та неякісної амуніції. Скандал щодо закупівель розгорівся після публікації журналістів "Дзеркала тижня". Вони поширили копію угоди на 13,16 мільярда гривень.
- У серпні 2022 року СБУ провела обшуки в ексзаступника міністра оборони Олександра Миронюка. Він працював у 2020 – 2021 роках. Нещодавно з'явилося відео слідчих дій. Миронюк зберігав майже мільйон доларів у дивані.
- Держбюро розслідувань затримало підприємців, які із закупівель продуктів для ЗСУ привласнювали гроші.