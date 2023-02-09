Сколько чиновников Минобороны привлекли к ответственности: Резников озвучил впечатляющую цифру
Источник:Алексей Резников
В Украине продолжается "большая чистка" среди чиновников, чтобы искоренить внутреннего врага. Однако и в 2022 году многие чиновники ВСУ и Минобороны были привлечены к ответственности.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что за свои поступки ответил 621 чиновник.
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Какие виды наказаний применили
Должностные лица из числа Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны были привлечены к ответственности по результатам внутренних аудитов в прошлом году. До материальной ответственности – 497 должностных лиц, к дисциплинарной ответственности – 124 должностных лица.
Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной – нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, – несут и будут нести ответственность,
– заявил министр.
Резников подчеркнул, что все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, своевременно передавались правоохранительным органам.
Скандал в Минобороны: последние новости
- Прокуроры разоблачили советника замминистра обороны Алексея Резникова. Он мог присвоить деньги в особо крупных размерах. Деньги, которые мог присвоить чиновник, на закупки выделило Министерство обороны. Из-за коррупции государство получило ущерб более чем на 1,7 миллиарда гривен.
- Кроме того, Офис генпрокурора сообщил о хищении более 5,4 миллионов гривен на строительстве казарм. При этом подозревают чиновников Минобороны. Один из фигурантов дела получил подозрение.
- Суд заключил под стражу директора департамента государственных закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого. Чиновника подозревают в закупке некачественных бронежилетов на более 100 миллионов гривен.
- Под стражей также находится бывший замминистра обороны Вячеслав Шаповалов. Ранее, 24 января, он написал заявление на отставку, а в самом Минобороны отметили, что все обвинения необоснованны. Шаповалова подозревают в закупке продуктов для военных по завышенным ценам и некачественной амуниции. Скандал по закупкам разгорелся после публикации журналистов "Зеркала недели". Они распространили копию сделки на 13,16 миллиарда гривен.
- Госбюро расследований задержали предпринимателей, которые по закупкам продуктов для ВСУ присваивали деньги.