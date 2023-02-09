Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что за свои поступки ответил 621 чиновник.

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Какие виды наказаний применили

Должностные лица из числа Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны были привлечены к ответственности по результатам внутренних аудитов в прошлом году. До материальной ответственности – 497 должностных лиц, к дисциплинарной ответственности – 124 должностных лица.

Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной – нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, – несут и будут нести ответственность,

– заявил министр.

Резников подчеркнул, что все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, своевременно передавались правоохранительным органам.

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