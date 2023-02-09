Об этом заявил политический и общественный деятель, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

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"Искусственно раздуваемые проблемы не должны стать элементом политических манипуляций. Тем более в военное время. Пример таких угрожающих действий – недавние манипуляции против руководства оборонного ведомства страны. Перевод этого вопроса в политическую плоскость ничего кроме вреда не несет", – заявил Джемилев.

Он отметил, что с Алексеем Резниковым знаком лично и давно.

В должности министра реинтеграции, по моему мнению, он смог показать свой профессионализм в реализации многих проектов. Уверен, что он и сейчас выполняет свои обязанности компетентно и ответственно,

– подчеркнул Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа подчеркнул, что для Украины критически важно – сохранить в условиях войны монолитность народа, вооруженных сил, государственных институтов.

"Мы, защищая себя всеми доступными методами в ответ на вооруженную агрессию и оккупацию России, должны действовать взвешенно и разумно. Нам вместе еще придется вернуться в Крым и восстановить Украину. Поэтому призываю всех не забывать против какого коварного и подлого врага нам приходится воевать. Трезвое и критическое мышление – ключ к сохранению единства нашего государства", – подчеркнул Мустафа Джемилев.

Напомним, что ранее министра обороны Алексея Резникова поддержал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Он опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором указал, что в условиях войны система военного управления в государстве должна быть непоколебимой. Перевод ответственности или вины подчиненных на руководителей вредит делу и противоречит управленческим принципам НАТО, на которые стремится перейти Украина, подчеркнул Залужный.