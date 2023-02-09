Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він зауважив, що за свої вчинки відповів 621 посадовець.

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Які види покарань застосували

Посадових осіб з числа Збройних Сил України та Міністерства оборони було притягнуто до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року. До матеріальної відповідальності – 497 посадових осіб, до дисциплінарної відповідальності – 124 посадові особи.

Моя принципова позиція була, є і буде незмінною – нульова толерантність до будь-яких порушень. Всі особи, чия вина доведена відповідними органами, – несуть і нестимуть відповідальність,

– заявив міністр.

Резніков наголосив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлено порушення, своєчасно передавались до правоохоронних органів.

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