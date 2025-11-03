"Мій перший дрон звали Тоха": "Юнга", яка служить з 18 років, знищила уже 250 російських цілей
- Єва з позивним "Юнга", операторка FPV-дронів, знищила 250 російських цілей за час служби в НГУ "Рубіж".
- Її перше влучання було у піхотний бліндаж, а її перший дрон називався Тоха.
Військовослужбовиця бригади НГУ "Рубіж" Єва з позивним "Юнга" служить операторкою FPV-дронів. На фронт вона пішла у 2023 році, у своїх 18 років, і відтоді знищила уже 250 російських цілей.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ексклюзивне інтерв'ю з "Юнгою".
Що розповіла "Юнга" про свою першу ціль?
Військовослужбовиця розповіла, що на першому напрямку, на якому вона служила, було дуже багато російської техніки.
"Дуже часто заїжджали туди колони, БТР і танчики – це була буденність. І піхотні групи там були. І, пам'ятаю, міномети ворога дуже завдавали нам шкоди, поки ми їх не знайшли й не знищили дронами", – пригадує дівчина.
Вона зауважила, що потім було приємно слухати перехоплення розмов з ворожого боку.
"Юнга" також розповіла, що досі пам'ятає свою першу ціль та свій перший дрон, якого звали Тоха.
Ми тоді ще намацували зв'язок, вчилися працювати й так далі. І перше влучання було у піхотний бліндаж. Хоча тоді ціль була не стільки влучити, скільки долетіти, якщо чесно. Але влучили,
– розповіла Єва.
Що ще розповіла "Юнга"?
Єва розповіла, що вже 2 роки виконує завдання на гарячих напрямках фронту і увесь цей час намагається доглядати за собою. А це багатьом здається дивним.
"Юнга" додала, що відчуває дискомфорт під час спілкування з цивільними після служби. Вона помічає прірву, яка зростає з часом, через різний досвід. Окрім того, вона заявила, що цивільні сприймають військових у відпустках як "диковину".
За словами Єви, те, що оператори БпЛА – нібито безпечна професія, є міфом, адже вони працюють поруч із лінією фронту. А це робить їх пріоритетними цілями для росіян.