Полковник у відставці розібрав, які цінні ракети ввійшли в останній пакет допомоги від Байдена

Пентагон 9 січня оголосив про останній пакет військової допомоги Україні від адміністрації Джо Байдена. Його вартість становить 500 мільйонів доларів.

Це 74 транш, наданий Байденом із запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року. У розмові з 24 Каналом військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розібрав, що ввійшло в новий пакет допомоги та які критичні потреби України він має задовольнити.

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Які ракети отримає Україна

На сайті Міністерства оборони США з'явився детальний перелік озброєння, яке Збройні Сили України отримають у межах нового пакета допомоги. Зокрема, йдеться про броньовані мостові системи, обладнання безпечного зв'язку, стрілецьку зброю та боєприпаси, допоміжне обладнання для F-16 та найголовніше – ракети різних класів.

Зверніть увагу! Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун зауважив, що у США ще були "вільні" 4 мільярди доларів, але через низку неприємних причин використали лише 500 мільйонів. Зокрема, тут є питання до радника Білого дому з питань національної безпеки Джейка Саллівана та його концепції стримування ризиків й управління ескалацією.

"500 мільйонів – це не 500 мільярдів, які Україні могла б отримати по ленд-лізу. Однак це доволі важкий пакет. Переважно до нього увійшли розхідники, які нам зараз дійсно потрібні, особливо пов'язані з авіаційною компонентою. Там є ракети "повітря – земля", "повітря – повітря", – мовив Світан.

Зокрема, для роботи по повітряних цілях літаками F-16 американські ракети ближнього радіуса дії AIM-7 та AIM-9, для ЗРК "Бук" ракети малої дальності з напівактивною радіолокаційною головкою самонаведення RIM-7.

AIM-7 добре себе зарекомендувала. Дальність в передню напівсферу до 50 – 70 кілометрів. На її зміну прийшла ракета AIM-120, яка також є в новому пакеті й буде поставлена,

– зазначив військовий експерт.

Окремо слід відзначити ракету AIM-9. У неї теплова голівка самонаведення малої дальності, а поготів при захопленні цілі вона однозначно її знищує. У світі виготовлено понад 200 тисяч таких ракет.

Є один варіант – запрошувати ліцензію на виробництво розхідних матеріалів таких ракет у себе на українських базах, що допомогло б зменшити їх вартість. Якби ми могли виготовляти AIM-9, то таку ракету можна використовувати в різних амплуа, починаючи у режимі "повітря – повітря" й закінчуючи "земля – повітря",

– додав Світан.

До слова, президент Володимир Зеленський на засіданні у форматі "Рамштайн" наголосив на потребі у виробництві ракет для ППО та безпілотних систем безпосередньо в Україні за ліцензією США, що стало б важливою частиною гарантій безпеки.